Ford Ranger Black: desvendamos como será a nova versão da picape no Brasil

Para manter as vendas aquecidas, a Ford Ranger vai ganhar uma nova versão em breve. Trata-se da Ranger Black, configuração que estreou na geração anterior da picape média e que volta na atual - lançada há cerca de um ano.

A informação foi antecipada em março passado pelo colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal.

Atualmente, a Ranger é o segundo modelo mais vendido de sua categoria, somando 18.231 emplacamentos de janeiro a agosto. A líder é a Toyota Hilux, com 31.771 unidades comercializadas no mesmo período.

Ranger Black foi lançada em agosto na Argentina; lá, rodas e grade são pretas e, aqui, virão na cor cinza Imagem: Divulgação

Nossa reportagem teve um primeiro contato com a novidade na semana passada, durante visita ao campo de provas da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo. A fabricante ainda não divulga preços e informações técnicas da picape, tampouco a parte interna - o exemplar ao qual tivemos acesso estava com os vidros cobertos por uma película bem escura.

Ainda assim, já podemos antecipar algumas informações a respeito da nova Ranger Black, com base nas especificações da picape que já é comercializada na Argentina, onde foi lançada recentemente - vale lembrar que a Ranger vendida no Brasil é produzida na fábrica de Pacheco, no país vizinho.

Como anteriormente, a versão Black é uma opção intermediária com visual escurecido e itens de série que normalmente são oferecidos como opcionais nas versões mais simples do utilitário.

Preço estimado

Ranger Black virá com santantônio integrado e barra nas extremidades da caçamba; na foto, configuração para o mercado argentino Imagem: Divulgação

A Ranger Black virá baseada na configuração XLS 2.0, que hoje tem preço sugerido de R$ 264.490. Será um pouco mais cara, mas consideravelmente mais barata do que a variante XLS com propulsor V6 (R$ 289.990).

A base mecânica será a mesma da XLS mais barata: motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros, capaz de render 170 cv de potência e 41,3 kgfm de torque - o câmbio, diferentemente da configuração para o mercado argentino, que traz transmissão manual, será automático de seis marchas, somado à tração 4x4 com opção de caixa reduzida e seletor de tipos de terreno para encarar vias sem asfalto e com baixa aderência.

Itens de série

Ford não revelou como será o interior da Ranger Black no mercado brasileiro; na foto, cabine da variante vendida na Argentina Imagem: Divulgação

A lista de itens de série da Ranger Black "brasileira" será semelhante à da XLS com mesma motorização, incluindo painel de instrumentos digital de oito polegadas, central multimídia de dez polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, acendimento automático dos faróis, saída do ar-condicionado para a segunda fileira de bancos, carregamento de celular por indução, conectividade via aplicativo Ford Pass, sete airbags, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré e controle de velocidade de cruzeiro.

Por fora, a picape vai trazer grade dianteira, retrovisores e rodas de liga leve de 18 polegadas com acabamento grafite - na variante disponibilizada na Argentina, grade e rodas vêm com pintura preta. Os para-choques na versão Black para o Brasil serão sempre pretos, enquanto o modelo terá santantônio integrado, barra de amarração nas laterais da caçamba e estribos laterais.

Detalhe dos bancos com revestimento escurecido da Ranger Black para o mercado argentino Imagem: Divulgação

Por dentro, a julgar pelo modelo vendido na Argentina, a picape deverá trazer acabamento escurecido, incluindo os bancos de couro sintético e tecido, costuras brancas e a inscrição "Black" na parte superior do encosto.

Nos próximos dias, a Ford vai divulgar oficialmente o preço e a relação de equipamentos do utilitário.

