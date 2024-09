Fluxo de veículos em estradas pedagiadas cai 0,4% em agosto ante julho, afirma ABCR/Tendências

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio caiu 0,4% na passagem de julho para julho para agosto, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Nas aberturas, tanto o fluxo de veículos pesados quanto o de leves cedeu também 0,4%.

"O tráfego de pesados registrou o segundo mês consecutivo de retração. Esses resultados também precisam ser contextualizados à luz das dinâmicas positivas dos meses anteriores e monitorados nos próximos meses para avaliar os efeitos do quadro macroeconômico sobre esse índice. Quanto aos determinantes macroeconômicos, atuam fatores limitadores relevantes, como a menor taxa de crescimento esperada do consumo das famílias e o período sazonal de baixa da produção de importantes culturas agrícolas", pontuam os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Na comparação com agosto de 2023, o fluxo total de veículos cresceu 3,9%, puxado pelo salto de 4,3% dos veículos leves. Nos pesados, a alta foi de 3,0%.

Nos últimos doze meses, o índice total acumula crescimento de 4,6%, como resultado do aumento de 4,3% no fluxo de veículos leves e de 5,5% no de pesados.

Estados

O fluxo total de veículos em rodovias com pedágio em São Paulo caiu 0,4% em agosto frente a julho, de acordo com a ABCR. O segmento de pesados cedeu 0,2%, enquanto o de leves baixou 0,1%.

Em relação a igual mês de 2023, o índice total em São Paulo cresceu 3,6%, com alta de 3,7% em leves e 3,3% em pesados.

No Rio de Janeiro, o fluxo total caiu 4,8% na margem, com baixa de 5,1% em leves e 2,4% em pesados.

Na comparação interanual, o fluxo de veículos no Rio de Janeiro subiu 3,2% em agosto, com alta de 2,7% em leves e salto de 5,4% em pesados.