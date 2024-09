Exportações da China aumentam, mas desaceleração das importações prejudica perspectivas comerciais

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China cresceram no ritmo mais rápido em quase um ano e meio em agosto, sugerindo que os fabricantes estão acelerando o envio de encomendas antes da adoção de tarifas esperadas de um número crescente de parceiros comerciais, enquanto as importações decepcionaram em meio à demanda interna fraca.

Os dados comerciais mistos destacam o desafio enfrentado por Pequim, uma vez que as autoridades tentam impulsionar o crescimento geral sem se tornarem muito dependentes das exportações.

As exportações da segunda maior economia do mundo cresceram 8,7% no mês passado em relação ao ano anterior em valor, ritmo mais rápido desde março de 2023, mostraram dados alfandegários nesta terça-feira, superando a previsão de aumento de 6,5% em uma pesquisa da Reuters com economistas e a alta de 7% em julho.

Mas as importações cresceram apenas 0,5%, aquém da expectativa de um aumento de 2% e da alta de 7,2% no mês anterior.

"O forte desempenho das exportações e o superávit comercial são favoráveis ao crescimento econômico no terceiro trimestre e no ano todo", disse Zhou Maohua, pesquisador macroeconômico do China Everbright Bank.

"Entretanto, o ambiente econômico e geopolítico global é complicado e as exportações da China enfrentam muitos obstáculos", acrescentou.

Economistas alertaram que Pequim corre o risco de não atingir sua meta de crescimento se ficar muito dependente das exportações após uma série de dados recentes fracos, aumentando a pressão sobre as autoridades para que haja mais estímulos para reanimar a economia chinesa.

"A continuidade da forte onda de exportações pode, na verdade, atrasar o suporte de curto prazo, e continuamos a esperar que medidas mais ousadas sejam adotadas no quarto trimestre", disseram analistas do Nomura em uma nota.

Além disso, as crescentes barreiras comerciais estão surgindo como outro obstáculo significativo, ameaçando o impulso das exportações da China impulsionadas pelos preços.

O superávit comercial da China com os Estados Unidos aumentou para 33,81 bilhões de dólares em agosto, de 30,84 bilhões de dólares em julho. Washington tem destacado repetidamente o superávit como prova de que o comércio unilateral favorece a economia chinesa.

A política comercial de Bruxelas também se tornou mais protecionista, e os esforços de Pequim para negociar com a União Europeia a fim de reduzir as tarifas sobre os veículos elétricos chineses não avançaram muito.

No mês passado, o Canadá anunciou uma tarifa de 100% sobre os veículos elétricos chineses, juntamente com uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio.