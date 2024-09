Exportação de café em agosto soma 3,7 milhões de sacas, mostra Cecafé

São Paulo, 10 - O Brasil exportou em agosto 3,733 milhões de sacas de café, 0,7% mais que em agosto de 2023, gerando receita de US$ 955,6 milhões, 31% acima do ano passado. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), que divulgou os números, trata-se de recorde para o mês. No acumulado dos dois primeiros meses do ano safra 2024/2025, os embarques do produto ao exterior alcançam 7,516 milhões de sacas, volume 11,8% maior. Já a receita foi 39,1% superior, somando US$ 1,892 bilhão. Considerando o período de janeiro a agosto, ainda segundo o Cecafé, o Brasil exportou o recorde de 31,892 milhões de sacas, crescimento de 39,2% em relação aos oito meses de 2023. A receita também é recorde, de US$ 7,237 bilhões (+47,2%).O presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, destacou em nota as exportações da espécie canéfora, "que vem quebrando sucessivos recordes e impulsionando os embarques nacionais". "Nossos cafés conilon e robusta seguem em 'velocidade de cruzeiro' e já somam mais de 6 milhões de sacas enviadas ao exterior entre janeiro e agosto, o que é o maior volume da história para esses oito primeiros meses e representa uma expressiva alta de mais de 200% ante 2023", disse na nota. Segundo ele, o Brasil vem ocupando espaços deixados por menores ofertas de países concorrentes, como Vietnã e Indonésia, que também vêm importando cafés brasileiros.