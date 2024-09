EUA anuncia sanções contra fornecedores iranianos por entrega de mísseis à Rússia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (10), novas sanções contra 10 pessoas e seis empresas da Rússia e do Irã em resposta ao que chamaram de decisão em "escalada" do Irã de enviar mísseis balísticos para a Rússia, uma resposta coordenada com seus aliados europeus.

As sanções afetam dez pessoas e seis empresas por sua participação no apoio ao setor da defesa do Irã, e identificam quatro navios envolvidos em "permitir a entrega de componentes e sistemas de armas por parte do Irã", informou, em nota, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

"Hoje, os Estados Unidos e nossos aliados estão tomando medidas concertadas em resposta à decisão imprudente do Irã de distribuir mísseis balísticos à Rússia para seu uso em sua guerra de agressão contra a Ucrânia", disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo.

"O Irã optou por intensificar sua participação na guerra ilegal da Rússia, e os Estados Unidos, juntamente com nossos sócios, seguirão apoiando a Ucrânia", acrescentou.

Além das sanções anunciadas nesta terça, o Departamento de Estado americano designou três entidades, entre elas a companhia aérea de Teerã, a Iran Air, e identificou cinco navios como propriedades bloqueadas envolvidas na proliferação de sistemas de armas iranianas para a Rússia, segundo um comunicado.

