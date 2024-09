Dublador de Bob Esponja fala sobre venda de estudio: '2 anos de negociação'

Após dois anos de negociação, o dublador Wendel Bezerra finalmente vendeu sua empresa de dublagem - a Unidub - para a Iyuno — uma empresa de Singapura, multinacional do setor de narração e dublagem.

Além de liderar a empresa, Wendel Bezerra está na lista dos grandes dubladores brasileiros, emprestando a sua voz para personagens como Bob Esponja, Goku, do "Dragon Ball", e Edward Cullen, de Crepúsculo. No "Divã de CNPJ", ele diz que sua empresa foi escolhida por ser uma referência em dublagem no país.

Eram clientes nossos, que trabalhavam com outras empresas. Acho que [eles precisavam] marcar território, se posicionar globalmente e faltava o Brasil. Obviamente eles foram atrás de fornecedores com quem já trabalhavam. Provavelmente, nós éramos o melhor fornecedor Wendel Bezerra, dublador

A capacidade de atendimento, condições técnicas e gestão são fatores além da qualidade da dublagem que levaram a escolha do estúdio de Wendel para a tentativa de compra pela multinacional Iyuno.

Tínhamos a melhor dublagem, o melhor sincronismo? Talvez até fosse em alguns momentos, mas atender rápido, atender bem, ter uma equipe que atende em inglês? a equipe técnica tem que ser muito boa, seu áudio tem que ser bom, assertividade Wendel Bezerra, dublador

Em uma negociação como essa, o dinheiro é um fator importante, mas não determina a conclusão da venda. A mudança e o mercado em transformação para a dublagem com o crescimento da inteligência artificial fizeram Wendel tomar a decisão final.

No começo, o valor era melhor, mas começa a entrar na conta a situação do mercado, a crise global, inteligência artificial, e eu também cheguei em um momento quando a negociação ficou emperrada, eu já deduzi: 'na próxima reunião a proposta será menor' Wendel Bezerra, dublador

Além da A.I, Wendel também corria o risco de perder seu maior cliente mesmo com um serviço excelência.

Se for algo que faça sentido, eu vou aceitar. É melhor vender a menos do que vale do que não vender. É uma coisa estratégica global que a empresa já decidiu que vai fazer. Se não comprassem a Unidub, comprariam outro. No momento que eles comprassem outra empresa, seríamos menores. Eles não iriam nos procurar Wendel Bezerra, dublador

Apesar das narrações e dublagem com A.I chegarem longe do que a voz humana entrega hoje, a capacidade de inovação da tecnologia é uma incerteza que poderia desvalorizar a empresa de Wendel no futuro. Ele escolheu não assumir o risco.

Se eu quero marcar bandeira como o maior estúdio do país, eu tenho que entrar nesse jogo. Tenho que ter essa inteligência. E a inteligência artificial. Quanto tempo tudo isso vai durar? Wendel Bezerra, dublador

Assista o Divã de CNPJ do Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com o dublador Wendel Bezerra aqui: