Dino determina convocação de bombeiros e policiais e cronograma de ações antiqueimadas na Amazônia e Pantanal

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a convocação imediata de mais bombeiros militares e policiais rodoviários federais, a ampliação de mais aeronaves e que o governo federal encaminhe em um mês o cronograma de ações com foco no desmatamento e no manejo do fogo.

Essas iniciativas e outras foram adotadas após audiência pública com autoridades envolvidas para fazer frente ao recorde de queimadas na Amazônia e no Pantanal neste ano.

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dino deu prazo de cinco dias corridos para que a pasta convoque bombeiros militares de Estados não diretamente atingidos por incêndios florestais que vão atuar com a Força Nacional. O efetivo da PRF também será ampliado para ações de fiscalização nos dois biomas.

O ministro do STF também decidiu que, em até 10 dias corridos se amplie o número de aeronaves das Forças Armadas ou em contratações de particulares para o combate aos incêndios.

Dino também quer um cronograma em 30 dias corridos das ações que serão "implementadas pelo Plano Amas (Plano Amazônia: Segurança e Soberania) com foco no combate ao desmatamento e manejo do fogo, incluindo-se as priorizadas com recursos da primeira parcela já liberada pelo BNDES".

Em fala durante o encontro, o ministro do STF defendeu a união entre os Três Poderes, nos moldes do que ocorreu no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e às enchentes no Rio Grande do Sul. Para ele, as ações têm de ser reforçadas e ampliadas.

"Nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais", comparou ele.