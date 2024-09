Corinthians anuncia contratação do peruano André Carrillo

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do meio-campista peruano André Carrillo, que estava sem clube e chega para tentar ajudar a equipe paulista a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Carrillo, que chegou a São Paulo na segunda-feira, assinou contrato até 31 de julho de 2025, informou a diretoria corintiana em comunicado.

A contratação do peruano de 33 anos coincide com a chegada do atacante holandês Memphis Depay, principal reforço do Corinthians para o segundo semestre.

Carrillo estava livre no mercado desde o início do mês, quando deixou o Al-Qadsiah da Arábia Saudita, clube que ajudou a subir para a primeira divisão na temporada passada.

Formado pelo Alianza Lima, o experiente jogador volta à América do Sul depois de 13 anos na Europa (Sporting Lisboa, Benfica e Watford), além da passagem pelo mundo árabe (Al-Hilal e Al-Qadsiah).

Carrillo também fez parte da seleção peruana que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela primeira vez em 36 anos.

Apesar de ser um nome importante, ele não foi convocado pelo uruguaio Jorge Fossati para a rodada dupla de setembro das Eliminatórias para o Mundial de 2026.

Comandado pelo argentino Ramón Díaz, o Corinthians vive momento complicado no Brasileirão, na 17ª posição, a que abre a zona de rebaixamento, com 25 pontos em 25 jogos.

O 'Timão' também está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

raa/app/db/cb/aa

© Agence France-Presse