Com vários desfalques, Uruguai segura empate (0-0) na visita à Venezuela

A Venezuela colocou o desfalcado Uruguai em sérios apuros, mas a equipe comandada pelo técnico Marcelo Bielsa resistiu e arrancou um empate em 0 a 0 fora de casa nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro da 'Celeste' Sergio Rochet foi o destaque neste jogo da oitava rodada do torneio numa noite chuvosa no Estádio Monumental de Maturín, em que a 'Vinotinto' tentou levantar a cabeça após a goleada de 4 a 0 sofrida sofrida diante da Bolívia nos 4.150 metros acima do nível do mar da cidade de El Alto na última quinta-feira.

Com o resultado, o Uruguai caiu do segundo para o terceiro lugar na tabela, com 15 pontos, atrás da líder Argentina, com 18, e da Colômbia, com 16. Mais cedo, os colombianos venceram a 'Albiceleste' em casa por 2 a 1.

Bielsa teve que lidar com uma enxurrada de desfalques: Federico Valverde e Nahitán Nández foram suspensos por acúmulo de cartões amarelos, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, Mathías Olivera e José María Giménez cumpriram sanções devido ao confronto com torcedores nas semifinais da última Copa América e Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz ficaram de fora por lesão.

O atacante do Los Angeles FC, Cristian Olivera, foi uma novidade promovida pelo técnico argentino.

Mas os problemas não pararam por aí. Com menos de três minutos de jogo o zagueiro Sebastián Cáceres se machucou e teve que deixar o campo para a entrada de Marichal.

A Venezuela criou mais chances. Rondón levou perigo à defesa uruguaia com uma cabeçada após um cruzamento de Eduard Bello que passou perto da trave esquerda de Rochet.

Telasco Segovia poderia ter marcado após um belo passe do lateral-esquerdo Jon Aramburu mas dominou mal e permitiu que o goleiro da 'Celeste' afastasse o perigo (51').

Na reta final, Jefferson Savarino soltou um disparo e Rochet se esticou mais uma vez para defender (79').

A Venezuela, no final, ficou com um gosto amargo, embora tenha ampliado sua sequência de jogos em casa sem sofrer gols nestas Eliminatórias, com vitórias sobre Paraguai, por 1 a 0, e Chile, por 3 a 0, e empate em 0 a 0 contra o Equador e, agora, Uruguai.

erc/ma/aam

© Agence France-Presse