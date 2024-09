Colheita de milho 2ª safra alcança 99,7% da área no Brasil, afirma Conab

São Paulo, 10 - A colheita do milho safrinha no Brasil avançou para 99,7% da área plantada no domingo (8), conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta segunda-feira, 9. O progresso representa um crescimento de 0,6 ponto porcentual em relação à semana anterior e está 6,6 pontos à frente do mesmo período da safra 2022/23.A colheita em Mato Grosso, maior produtor do País, foi concluída nesta semana. Goiás, Paraná, Minas Gerais e outros grandes estados produtores também já finalizaram a colheita. Mato Grosso do Sul, que vinha mais atrasado, alcançou 98% da área colhida, um avanço de 2 pontos porcentuais em relação à semana anterior.Já a colheita do algodão da safra 2023/24 no Brasil atingiu 95,6% da área plantada na última semana. O progresso representa um aumento de 8 pontos porcentuais em comparação à semana anterior. Em relação ao mesmo período da safra passada, o avanço é de 0,8 ponto porcentual. Em Mato Grosso, maior produtor do País, 96,7% da área foi colhida até agora, um avanço de 9,2 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na Bahia, a colheita avançou para 89,9%, um progresso de 5 pontos porcentuais.No caso do trigo, a colheita atingiu 14,6% da área plantada até segunda. O avanço foi de 3 pontos porcentuais em relação à semana anterior, mas ainda abaixo do ritmo do mesmo período em 2023, quando o País havia colhido 17,9% da área. Goiás e Minas Gerais estão liderando a colheita nacional, com 95% e 97% das lavouras colhidas, respectivamente. No Paraná, a colheita evoluiu de 6% para 11% na última semana. São Paulo tem 20% da área colhida.