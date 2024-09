Chevrolet Blazer volta ao Brasil diferente e sem gastar nada de gasolina

Nesta semana, o programa Carona conta como é o novo Chevrolet Blazer, que retorna ao mercado brasileiro importado do México em configuração 100% elétrica.

Com preço ainda não anunciado na data da publicação deste vídeo, o Blazer EV desembarca no Brasil na versão RS, equipada com um motor elétrico e tração traseira.

Além do visual esportivo, que inclui belas rodas de liga leve de 21 polegadas, o SUV da General Motors traz boas especificações em termos de desempenho: são 347 cv de potência e 44,9 kgfm de torque.

Novo Chevrolet Blazer agora é 100% elétrico e chega ao Brasil importado Imagem: Divulgação

Com esses números, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,8 segundos e a velocidade máxima é de 190 km/h.

No primeiro contato com o lançamento da GM, o apresentador Jorge Moraes mostra detalhes como a central multimídia MyLink com uma enorme tela de 17,7 polegadas - por meio dela, dá para configurar quase tudo no automóvel.

Quanto à autonomia, a Chevrolet informa 481 km segundo medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). As baterias trazem capacidade de respeitáveis 102 kWh.

Em relação do design, o Blazer EV é bem chamativo e traz grade dianteira iluminada, o que inclui o logotipo da gravata que identifica os carros da Chevrolet.

Itens como teto solar panorâmico, head-up display, alerta de colisão e frenagem automática de emergência vêm de série neste lançamento.

Perigos do ar-condicionado mal cuidado

Filtro do ar-condicionado requer manutenção periódica para evitar proliferação de fungos e bactérias na cabine Imagem: Divulgação

No quadro Autosserviço, Moraes alerta para a importância de manter em bom estado do filtro do ar-condicionado, também conhecido como filtro de cabine.

Responsável por impedir a entrada de sujeira e outras impurezas no interior do automóvel, esse filtro nunca deve ser limpo com jato de ar, pois o equipamento pode danificar e impedir o funcionamento esperado da peça.

O serviço de limpeza do filtro deve ser feito por profissionais especializados e pode ser acompanhado da higienização dos dutos do sistema de climatização, para remover eventual mau cheiro e eliminar bactérias e fungos do equipamento.

Outra recomendação importante é realizar a troca do filtro de cabine no prazo indicado no manual do veículo.

Citroën Aircross de 7 lugares

Testamos o novo Citroën Aircross Shine com 7 lugares Imagem: Divulgação

Esta edição do Carona traz, ainda, avaliação do Citroën Aircross na versão topo de linha Shine, com preço sugerido de R$ 137.490 e espaço para até sete ocupantes.

Concorrente direto da Chevrolet Spin, o Aircross tem versões com preços a partir de R$ 114.990 e todas são equipadas com o competente motor 1.0 turbo flex de três cilindros originário da Fiat, capaz de render 130 cv e 20,4 kgfm.

Independentemente da configuração escolhida, a transmissão é sempre CVT com sete marchas simuladas, que explora bem o torque disponível e contribui para o baixo consumo de combustível.

Medindo 4,23 m de comprimento, 1,72 m de largura, 1,66 m de altura e 2,67 m de distância entre-eixos, o SUV da Citroën traz bom espaço interno e, nas versões com cinco lugares, tem porta-malas espaçoso, com capacidade para 493 litros

Com a terceira fileira de assentos levantada, nas versões de sete lugares, o espaço para as bagagens é reduzido a 50 litros. Essas configurações para mais passageiros vêm com saídas do ar-condicionado no teto, recurso bastante conveniente para o conforto dos ocupantes.

Por fim, Moraes conversa e tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo e futuros lançamentos no quadro Fala Carona.

