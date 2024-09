Chacina em SE: Todos os 6 mortos conheciam os suspeitos, diz delegado

Do UOL, em São Paulo

As seis pessoas mortas em uma chacina ocorrida após uma briga durante um campeonato de sinuca na noite de sábado (7), no município Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe, conheciam os suspeitos de cometer o crime.

O que aconteceu

Apesar de conhecer os três suspeitos, as vítimas não tinham nenhum conflito anterior com eles, nem relação de amizade. Todos os suspeitos e as vítimas eram da mesma região, explicou o delegado responsável pelo caso, Gregório Bezerra, ao UOL.

Principal suspeito de matar as vítimas quebrou uma regra do torneio e os outros participantes se incomodaram. Então, o suspeito José Sandro dos Santos, de 31 anos, voltou a insistir que a regra teria sido acordada entre os participantes e gerou uma discussão com uma das vítimas, disse o delegado à TV Sergipe (afiliada à TV Globo).

Em conjunto com outros dois suspeitos, José teria feito uma emboscada. Quando as vítimas saíram do bar, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo. Cada uma das vítimas tinham entre três e quatro disparos na cabeça, de acordo com Bezerra.

José Sandro já tinha passagens pela polícia pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio, diz delegado. Os outros dois suspeitos, identificados como Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos, também tinham passagens pelo sistema prisional.

Delegado ainda revelou que José Sandro, Ivandro e Alexssandro são irmãos. José Sandro foi o único preso, enquanto Ivandro dos Santos e Alexssandro foram mortos em confronto com a polícia, segundo a SSP-SE (Secretaria de Segurança Pública) de Sergipe.

Entenda o caso

Vítimas foram encontradas com marcas de disparos de arma de fogo. Os corpos estavam em um veículo, localizado em uma estrada rural atrás de um cemitério no povoado Lages. A dinâmica exata do crime não foi informada pelas autoridades.

Informações iniciais indicam que houve uma confusão durante um campeonato de sinuca em um bar local. Logo depois teria ocorrido uma briga entre os participantes do evento e isso seria a motivação do crime.

Principal suspeito de matar as vítimas foi preso na noite de sábado durante buscas na área rural. O homem, identificado como José Sandro dos Santos, de 31 anos, foi detido no povoado Batinga, no município de Ribeirópolis (SE), enquanto tentava fugir.

Na ocasião, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, munições e a motocicleta que teriam sido utilizadas na ação criminosa, segundo o delegado Gregório Bezerra.

Santos confessou ter brigado com as vítimas durante o campeonato. As vítimas foram identificadas como Adriano Bispo dos Santos, 36 anos; Jeovane Góis Lima, 31 anos; José Valduilson Oliveira, 61 anos; João Paulo Santana Bispo, 31 anos; Jeferson Sabino Bomfim, 29 anos; e Jackson Souza de Carvalho.

Frame de vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra dois suspeitos de envolvimento na chacina durante a fuga em Sergipe. Os nomes de quem pilotava a moto e o garupa no momento registrado não foram divulgados.

Outros dois suspeitos de envolvimento na chacina foram mortos pela polícia na tarde de domingo (8). A dupla, identificada como Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos, estava em uma área de matagal no município de Ribeirópolis (SE) e era procurada desde a chacina.

Ivandro e Alexssandro reagiram ao serem abordados, foram baleados e não resistiram aos ferimentos, segundo a SSP-SE (Secretaria de Segurança Pública) de Sergipe.

Os homens apontados pela SSP-SE pelo envolvimento na chacina são (da esq. para a dir.): José Sandro dos Santos (preso), Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos Imagem: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública de Sergipe

A Polícia Civil instaurou inquérito policial e continuará as investigações para esclarecer os detalhes do crime.

A defesa de José Sandro não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.