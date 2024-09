Casal é preso suspeito de dopar e tentar raptar macacos no Rio

Do UOL, São Paulo

Um casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9) acusado de dopar macacos no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

O que aconteceu

Os dois foram detidos com o remédio calmante Clonazepam e bananas. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram que os suspeitos colocavam pedaços da fruta com medicamento em folhas para atrair os animais.

Após dopá-los, macacos eram vendidos em feiras clandestinas. A dupla foi abordada e capturada pelos agentes dentro do parque.

Um macaco-prego foi encontrado com comportamento alterado no dia 1º desse mês. Ao UOL, Jardim Botânico informou que funcionários procuraram imagens nas câmeras de segurança e viram o casal com atitude suspeita.

Segundo a polícia, eles vão responder por crimes contra o meio ambientes. A investigação ainda busca identificar a venda dos animais e outros possíveis integrantes do esquema ilegal.