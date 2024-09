Cantor e ativista Giovanni Caccamo vem a SP falar com jovens

SÃO PAULO, 10 SET (ANSA) - O cantor e ativista italiano Giovanni Caccamo vem a São Paulo nos próximos dias para realizar um concerto e falar com jovens da capital paulista.

O artista, que venceu o prestigiado Festival de Sanremo de 2015 na categoria "Novas Propostas", realiza, no próximo dia 13, um show no Instituto Italiano de Cultura com repertório de seus últimos cinco álbuns. A entrada é gratuita mediante inscrição no site da instituição.

Já na segunda-feira (16), o ativista se volta à juventude paulistana durante encontro com estudantes da Universidade de São Paulo (USP). Na ocasião, será apresentado seu projeto "Parola ai Giovani", um concurso de ideias dirigido aos jovens do mundo inteiro e que visa a criação conjunta de um manifesto cultural por ocasião do fórum internacional "Change the World Model", da União Europeia, em colaboração com a ONG Diplomatic.

"Parola ai Giovani" já foi apresentado pelo artista na Organização das Nações Unidas (ONU) para 5 mil jovens de 142 países.

Caccamo, de 33 anos, quer ser porta-voz de sua geração, consciente do dever dos jovens de criar um novo horizonte neste momento histórico de crise, conflitos e desagregação. "O que você mudaria da sociedade na qual vive e como? Qual palavra você associa à mudança?", questiona o ativista. (ANSA).

