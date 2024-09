'Preciso parar com esses sonhos': como é a garagem xodó de César Menotti

Fã assumido de carros e do mundo automotivo, o cantor César Menotti, da dupla sertaneja com o irmão Fabiano, compartilhou recentemente sua mais nova aquisição: um Opala Diplomata SLE 4.1/2.5, ano 1991, avaliado em R$ 73,4 mil segundo a Tabela Fipe.

A compra do veículo foi compartilhada pelo cantor através de vídeos postados em suas redes sociais na semana passada. Nas imagens do Instagram, o artista exibe o carro que está estacionado na rua com a legenda: "Preciso parar com esses sonhos". O vídeo já teve mais de 17 mil curtidas.

Em outra postagem, dessa vez no TikTok, o cantor mostra o Opala já em sua garagem. A publicação já alcançou 129 mil curtidas.

Menotti já declarou ser um apaixonado por veículos, não importando tamanho, potência ou ano. Segundo ele, a sua história com automóveis começou ainda na infância. Ele aprendeu a dirigir em uma Ford F1000 e seu primeiro carro foi um Volkswagen Voyage GL 1989.

Além do Opala recém-comprado, o cantor já exibiu nas redes sociais outros modelos que estão em sua garagem como uma Ram 1500.

O modelo foi comprado há três anos e tem um motor 5.7 que entrega 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque, fazendo com que o veículo atinja 100 km/h em 6,4 segundos.

Entre seus destaques estão sistema de estacionamento automático e controlador de velocidade adaptativo com frenagem de emergência.

Outro queridinho de Menotti, a quem chama de "bebê", é o pequenino Renault Twizy, primeiro elétrico da marca montado no Brasil. O modelo tem só 2,32 m de comprimento, 1,23 m de largura, 1,46 m de altura e transporta no máximo duas pessoas, sendo uma na frente e outra atrás.

No dia em que o elétrico chegou em sua garagem, o cantor brincou: "Primeiramente sim, me cabe nele. Meu bebê novo chegou! O outro estava muito sozinho".

O modelo tem um motor traseiro de 17 cv e 5,8 kgfm, mas não dá para andar com ele em rodovias, pois é homologado só para vias públicas em perímetro urbano.