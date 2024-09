Candidato a vereador pelo PL é alvo de tiros em São José do Rio Preto (SP)

Alexandre Montenegro, candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) no município de São José do Rio Preto (SP), foi alvo de tiros enquanto dirigia pela cidade na noite da última segunda-feira (9).

O que aconteceu

Candidato e colega estavam em rodovia quando foram atacados. Ao ouvirem os disparos, ambos abriram as portas do veículo e se jogaram no chão para se protegerem dos disparos, explicou Secretaria de Segurança, em nota. Alexandre estava no carro com um homem chamado Thiago, que ajuda a campanha de forma voluntária, e dirigia o carro naquele momento, segundo o relato publicado nas redes sociais do candidato.

Alexandre, que se apresenta como subinspetor da GCM (Guarda Civil Metropolitana), estava armado e revidou os tiros. O homem relatou a policiais que efetuou os disparos com sua arma para tentar se defender. O revólver foi apreendido e passará por perícia.

Político sofreu ferimentos na cabeça ao sair do veículo. Após o tiroteio, as vítimas foram levadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. A equipe de Alexandre afirmou que ele apresentava sangramento e precisou receber cinco pontos na cabeça, mas não teve ferimentos graves.

Não há detalhes sobre a motivação do ataque. Caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.

O UOL tenta contato com a Polícia Militar para saber se algum suspeito foi identificado e preso. O texto será atualizado quando houver resposta.