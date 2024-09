Candidato em Campinas defende mandar população de rua para cidade de origem

O atual prefeito de Campinas e candidato à reeleição Dário Saadi (Republicanos) afirmou em sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, exibida nesta terça-feira (10), que apoia que a Prefeitura faça uma operação para enviar pessoas em situação de rua para suas cidades de origem.

O que aconteceu

Saadi defendeu a Operação Retorno, que promove o retorno de pessoas em situação de rua de fora de Campinas para suas cidades de origem. A operação foi implementada na gestão do prefeito.

De acordo com o prefeito, 70% das pessoas em situação de rua em Campinas não são na cidade. Saadi acredita que "essas pessoas têm mais chances de se recuperar em suas cidades de origem".

O objetivo da operação, segundo o prefeito, é impedir que a população vulnerável aumente e seja usada como mão de obra pelo tráfico de drogas. De acordo com Saadi, algumas pessoas são enviadas para Campinas contra a vontade delas.

Saadi também defendeu sua gestão das críticas ao projeto de microcasas, que não se enquadram no conceito de moraria digna da ONU. O prefeito se defendeu, dizendo que não era uma iniciativa sua. Segundo ele, a Prefeitura foi convidada pela Justiça para participar, disponibilizando terreno e pavimentando as vias. O formato das casas teria sido escolhido pelos próprios moradores, diz o prefeito. [A microcasa] não é um projeto, não é um modelo, foi uma situação emergencial.

Sobre o processo por improbidade administrativa sofrido por um secretário de seu governo, o candidato disse que a condenação foi anulada. Afirmou também que seguirá adotando critérios técnicos para compor o secretariado de seu governo.

Defesa da gestão

Saadi afirmou que, devido à pandemia, teve pouco tempo para fazer tudo o que gostaria. "Um ano e meio eu tive de me dedicar 100% à pandemia. Restou pouco tempo".

O prefeito destacou entre os resultados de seu governo a universalização do saneamento básico na cidade. Foram investidos mais de R$ 1 bilhão. Segundo pesquisa do Ministério das Cidades, Campinas está entre as três cidades brasileiras mais populosas que conquistaram a universalização do saneamento básico, com 99,69% no atendimento de água, 95,89% no atendimento de esgoto e 80,32% no tratamento de esgoto.

Saadi também citou o projeto Guarda Amiga da Mulher (GAMA) e investimentos em leitos no Hospital Pediátrico Mário Gatinho. "É um marco da minha gestão, com mais de 120 mil crianças atendidas. Sem dúvida, um sucesso na cidade".

Questionado sobre a tarifa do transporte público em Campinas, uma das mais altas do país, Saadi afirmou que precisa de ajuda do governo federal. "Em qualquer lugar do mundo, quem paga o subsídio para o transporte público é o governo federal. No Brasil, vai para a conta do município. E aí não é possível", disse o candidato à reeleição.

Saadi tem apoio do governador Tarcísio de Freitas. Aos 61 anos, é formado em medicina pela PUC Campinas, com especialização em urologia. Foi cinco vezes vereador na cidade e presidiu a Câmara Municipal em 2005 e 2006.

A jornalista Paola Rosa, da Folha, conduziu a sabatina com a participação de Gustavo Freitas, editor do UOL, e Marcelo Toledo, repórter da Folha.

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país.

Em Campinas, além de Saadi, Pedro Tourinho (PT) foi entrevistado na segunda-feira (10). Amanhã, será a vez de Rafa Zimbaldi (Cidadania), no mesmo horário.

