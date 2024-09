Caixão com corpo cai de carro funerário no meio do trânsito em SP; veja

Um caixão com um corpo dentro caiu no meio de uma avenida de Osasco, na Grande São Paulo, na segunda-feira (9).

O que aconteceu

Caixão caiu no meio da avenida dos Autonomistas, uma das principais vias da cidade. Vídeo do ocorrido gravado por uma testemunha mostra o caixão com a tampa aberta e o cadáver exposto, além de arranjos de flores nas cores vermelha e branca espalhados pelo chão.

Trânsito na avenida foi afetado pelo incidente. Diversos veículos pararam para presenciar a cena incomum, enquanto outros precisaram desviar do caixão com o corpo.

Dois funcionários da funerária Tempo Assistência Funeral recolheram o ataúde e os arranjos. Em nota, a empresa responsável pelo traslado do corpo pediu desculpas, expressou "seu mais profundo pesar" pelo incidente e disse que o ocorrido foi resultado de uma "falha humana".

Funerária afirmou "prezar pela excelência" em seus serviços para proporcionar "dignidade" aos mortos e suas famílias em um momento delicado. "Nossa empresa sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas última homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós. Asseguramos que todos os nossos veículos possuem as devidas travas de segurança e que o ocorrido foi uma falha humana isolada", declarou a empresa.