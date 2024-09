Bolsas da Europa operam sem rumo, com Londres sob pressão após dado de emprego no Reino Unido

Por André Marinho

São Paulo, 10/09/2024 - As bolsas da Europa operam sem direcionamento único nesta manhã, com investidores em "modo espera" por novos dados que consolidem as apostas para a decisão do Federal Reserve (Fed) na semana que vem. O mercado britânico enfrenta particular pressão, após números de emprego no Reino Unido afastarem a possibilidade de o Banco da Inglaterra (BoE) cortar juros no próximo dia 19.

Por volta das 07h00 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,04%, a 510,92 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 perdia 0,46%, sob peso da AstraZeneca (-4,45%), após o fracasso em testes de um medicamento experimental da farmacêutica contra o câncer de pulmão. Na outra ponta, a mineradora Centamin saltava 24,94%, após acordo que prevê a venda da empresa para a rival AngloGold.

No cenário macro, a taxa de desemprego britânica teve inesperada queda a 4,1% no trimestre encerrado em julho, enquanto o crescimento salarial desacelerou. A Capital Economics avalia que os resultados serão "encorajadores" para o Banco da Inglaterra (BoE). "Mas duvidamos que isto seja suficiente para justificar um segundo corte consecutivo da taxa de juro de 25 pontos base, de 5,00% para 4,75%, em setembro", pondera.

No outro lado do Canal da Mancha, o Banco Central Europeu (BCE) deve reduzir os juros na quinta-feira, 12, conforme precificam investidores. A leitura final da inflação ao consumidor (CPI) na Alemanha confirmou desaceleração à taxa anual de 1,9% no mês passado, abaixo da meta de 2% do BCE.

O foco nas mesas de operações globais, no entanto, se volta para as perspectivas dos EUA. A curva futura indica chance majoritária de o Fed baixar a taxa básica em 25 pontos-base na próxima semana, mas o CPI de agosto amanhã deve sacramentar as apostas.

Em clima de expectativa, a Bolsa de Frankfurt apresentava ganho marginal de 0,01% no horário citado acima, enquanto Lisboa avançava 0,30%. Milão, por sua vez, recuava 0,16%. O papel da fabricante de aparelhos auditivos Amplifon caía 5,54%, após a Apple anunciar que o novo modelo do fone AirPod terá recursos voltados para a saúde da audição.

Em Paris, o índice CAC 40 marcava valorização de 0,37%, com os ganhos puxados pela Capgemini (+6,84%), depois que o Bank of America elevou de "neutra" para "compra" a recomendação da empresa francesa de serviços tecnológicos. O subíndice de techs do Stoxx 600 avançava 0,71%.

