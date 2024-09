SP tem 10 focos de incêndio nesta terça; não há previsão de chuva na semana

Equipes da Defesa Civil de São Paulo tentam controlar ao menos 10 focos de incêndio ativos no estado na tarde desta terça-feira (10).

O que aconteceu

Região de Campinas tem três cidades atingidas. Há fogo em Bom Jesus dos Perdões, Campinas e em Valentim Gentil, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado às 11h40. Pela manhã, a região do Vale do Paraíba tinha quatro focos de incêndio, mas todos foram controlados antes das 12h.

Na capital, há um foco de incêndio na região de Perus. O fogo está localizado perto do Rodoanel Mário Covas e uma aeronave da Polícia Militar foi acionada para monitorar a área, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências.

Outros municípios com incêndios ativos. Também há fogo em Mairiporã; Altinópolis; Dois Córregos; Santo Antônio do Aracanguá; Itirapuã e em Pedregulho.

A maioria do estado está 5°C acima da média para o mês de setembro. O dado é do Climatempo, que projeta uma onda de calor até o dia 20 no país.

Chuva, necessária para limpar atmosfera, só deve ocorrer no fim de semana. Segundo o órgão meteorológico, a semana deve ser de clima seco, com valores abaixo de 12% no extremo norte, oeste e no noroeste do estado, acendendo o alerta de emergência nas regiões. Na Grande São Paulo, a umidade relativa do ar tem média de 33%.

Suspeita de fogo criminoso causou ao menos seis prisões. Os casos ocorreram nas cidades de Batatais, São José do Rio Preto e Guaraci. Um dos presos foi gravado incendiando um terreno e disse à polícia que "decidiu atear fogo" ao ver mato seco acumulado na região.