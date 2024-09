Blinken diz que Rússia recebeu mísseis do Irã e alerta sobre ameaça à segurança europeia

Por Daphne Psaledakis

LONDRES (Reuters) - A Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã e provavelmente os usará na Ucrânia dentro de algumas semanas, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta terça-feira, alertando que a cooperação entre Moscou e Teerã ameaça a segurança europeia em geral.

Em uma entrevista coletiva em Londres, antes de uma visita a Kiev que fará ao lado do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, Blinken disse que Washington havia avisado o Irã, em particular, que fornecer mísseis balísticos à Rússia seria "uma escalada dramática" e afirmou que novas sanções seriam impostas ainda nesta terça-feira.

"A Rússia agora recebeu remessas com esses mísseis balísticos e provavelmente os usará dentro de semanas na Ucrânia, contra a Ucrânia", disse Blinken, citando informações de inteligência que, segundo ele, foram compartilhadas com aliados e parceiros dos EUA em todo o mundo.

Blinken afirmou que o Irã treinou dezenas de militares russos para usar seu sistema de mísseis balísticos de curto alcance Fath-360, que tem um alcance máximo de 120 quilômetros.

Acredita-se que representantes do Ministério da Defesa da Rússia tenham assinado um contrato em dezembro com autoridades iranianas para o Fath-360 e outro sistema de mísseis balísticos iranianos, informou a Reuters no mês passado.

Uma autoridade de alto escalão iraniana negou na segunda-feira os relatos de que o Irã teria fornecido mísseis balísticos à Rússia, descrevendo-os como "guerra psicológica". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a confirmar os relatos, mas disse a repórteres que a Rússia está cooperando com o Irã, inclusive nas áreas "mais sensíveis".

Depois de dois anos e meio de guerra, as forças ucranianas agora se encontram sobrecarregadas, combatendo o constante avanço russo no leste da Ucrânia. No mês passado, Kiev enviou tropas para a Rússia em sua primeira incursão em grande escala entre fronteiras.

Os mísseis iranianos podem ser usados em alvos mais próximos, permitindo que a Rússia utilize mais de seu próprio arsenal para alvos que estão mais distantes da linha de frente na Ucrânia, disse Blinken.

"Esse desenvolvimento e a crescente cooperação entre a Rússia e o Irã ameaçam a segurança europeia e demonstram como a influência desestabilizadora do Irã vai muito além do Oriente Médio."

A Rússia, que anteriormente havia aderido às restrições da ONU contra o Irã, também está compartilhando a tecnologia desejada por Teerã, acrescentou. "Essa é uma via de mão dupla, inclusive em questões nucleares e em algumas informações espaciais", afirmou Blinken.

MAIS SANÇÕES

O Irã já é um dos países mais sancionados do mundo e alguns especialistas questionam a vantagem de acrescentar sanções econômicas que podem prejudicar mais a classe média do que os líderes do país.

As sanções adicionais dos EUA contra o Irã incluirão medidas contra a companhia aérea Iran Air, disse Blinken.

França, Alemanha e Reino Unido também emitiram uma declaração conjunta condenando o Irã e a Rússia pelo que chamaram de escalada e se comprometendo a impor sanções à Iran Air.