Assassino de maratonista olímpica morre após se queimar

NAIRÓBI, 10 SET (ANSA) - O assassino da maratonista de Uganda Rebecca Cheptegei, o queniano Dickson Ndiema Marangach, faleceu nesta terça-feira (10), em Nairóbi, cinco dias após a morte da atleta, vítima de feminicídio.

Ndiema, ex-namorado de Rebecca, atacou a mulher com gasolina e fogo no último dia 1º, queimando 80% de seu corpo. O homem, que também foi atingido pelas chamas, teve 30% do corpo queimado e estava internado desde o atentado em um hospital na capital do Quênia, mas não resistiu aos ferimentos.

Rebecca, de 33 anos, representou Uganda nas Olimpíadas de Paris, ficando com a 44ª posição. Ela morava na cidade queniana de Endebess com suas duas filhas.

A violência de gênero no Quênia é um problema grave. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, 34% das mulheres do país acima de 15 anos já foram vítimas de agressões, enquanto o feminicídio bateu recorde em 2022, com 725 casos de mulheres assassinadas por homens com os quais tiveram algum tipo de relacionamento amoroso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.