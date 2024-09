Criar emoji e apagar pessoas em fotos: conheça recursos de IA do iPhone 16

O pacote de recursos com inteligência artificial Apple Intelligence será lançado nos Estados Unidos no próximo mês a partir dos sistemas operacionais iOS 18.1 (iPhone), iPadOS 18.1 (iPad) e macOS Sequoia 15.1 (computadores da marca).

A atualização acontecerá primeiro nos Estados Unidos, no idioma inglês. Em dezembro, a IA chega na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido. Em 2025 o sistema receberá mais idiomas, como chinês, francês, japonês e espanhol. Não há previsão de suporte para português.

O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (9) como parte do evento "Its Glowtime", no Steve Jobs Theater, na Califórnia (EUA), onde também foram lançados os novos iPhones 16, Apple Watch Series 10 e AirPods 4, além da divulgação da data para liberar os novos recursos do iOS 18.

Os recursos de IA da Apple estavam limitados até então a uma versão beta para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac com chip M1 e posterior.

O que é Apple Intelligence?

A Apple Intelligence é um sistema com recursos de inteligência artificial. Entre suas funções estão: gerenciamento inteligente de notificações, resumos automáticos de emails, criação de emojis, remover pessoas e objetos no fundo de imagens e uma assistente de voz (a Siri) com respostas mais naturais, que permitem compreender melhor os usuários.

A Apple também anunciou a integração do ChatGPT, famoso robô de conversas da OpenAI, para funcionar de forma integrada com a Siri e ferramentas de escrita em todo o ecossistema da Apple.

Há também o novo recurso Visual Intelligence, que dá aos usuário informações instantâneas sobre qualquer item que visualizar, sendo habilitado pelo novo botão de controle de câmera. Basta apontar a câmera para um folheto e detalhes como data e local são registrados automaticamente no celular.

No quesito privacidade, a empresa combina o processamento de IA nos dispositivos com o uso de computação em nuvem em situações específicas. Esse modelo ligado ao chatGPT é utilizado principalmente para tarefas que demandam mais dados.

Segundo a empresa, em ambos os casos existem camadas de segurança que mantêm a privacidade das informações de cada usuário.

Quais iPhones vão receber a IA?

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Confira outros dispositivos da Apple que também vão receber a Apple Intelligence:

iPad Pro M4

iPad Pro M2

iPad Pro M1

iPad Air M2

iPad Air M1

MacBook Air M3

MacBook Air M2

MacBook Air M1

MacBook Pro M3/M3 Pro/M3 Max

MacBook Pro M2/M2 Pro/M2 Max

MacBook Pro M1/M1 Pro/M1 Max

iMac M3

iMac M1

M2/M2 Pro Mac mini

M1 Mac mini

Mac Studio M2 Max/M2 Ultra

Mac Studio M1 Max/M1 Ultra

M2 Ultra Mac Pro

*Com informações do MacRumors e The Verge.

