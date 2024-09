Aneel adia por 8 semanas processo que trata de custos da Petrobras com UTE Nova Piratininga

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu prorrogar por até oito reuniões o prazo para a votação do processo que trata da fiscalização sobre os custos que a Petrobras teve com a Usina Termelétrica (UTE) Nova Piratininga, no período entre 31 de julho e 20 de dezembro de 2021.

O prazo considera o retorno após o voto de vista do diretor-geral, Sandoval Feitosa. A diretoria da Aneel havia decidido anteriormente pela homologação de alteração dos Custos Variáveis Unitários (CVUs) - que cobre despesas operacionais variáveis - durante o período de aproximadamente 5 meses.

A Aneel, porém, decidiu realizar um processo de fiscalização pelas Superintendências de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) e de Fiscalização Econômica e Financeira (SFF). O detalhamento será apresentado em até oito semanas.