Anec reafirma estimativa de exportações de soja em setembro

São Paulo, 10 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) mantém a projeção de exportações de soja em um volume de 5,2 milhões de toneladas a 5,828 milhões de toneladas, com média de 5,514 milhões de toneladas, em setembro. No relatório divulgado hoje a entidade fez um ajuste para cima da estimativa para farelo de soja, que passou de 1,915 milhão para 2,015 milhões de toneladas. No caso do milho, a Anec também revisou para cima a projeção, para 6,469 milhões de toneladas, ante 6,43 milhões de toneladas projetados na semana anterior.Entre 1º e 7 de setembro, o Brasil exportou 1,678 milhão de toneladas de soja em grão, 293.778 toneladas de farelo de soja e 1,322 milhão de toneladas de milho. Para a semana de 8 a 14 de setembro, as expectativas são de embarques de 1,561 milhão de toneladas de soja, 619.152 toneladas de farelo de soja e 2,007 milhões de toneladas de milho.No acumulado de janeiro a setembro de 2024, o Brasil exportou 89,48 milhões de toneladas de soja, 11,7% menos em comparação com as 101,31 milhões de toneladas exportadas no mesmo período de 2023. O farelo de soja segue a mesma tendência, com um volume total exportado de 17,07 milhões de toneladas até o momento, redução de 23,6% frente às 22,35 milhões de toneladas registradas no ano passado. Já as exportações de milho caíram 57,7%, totalizando 23,53 milhões de toneladas, contra 55,67 milhões de toneladas em 2023.