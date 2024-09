Ações europeias caem pressionadas por papéis bancários e de energia

Por Pranav Kashyap e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os mercados acionários europeus perderam terreno amplamente nesta terça-feira, pressionados por ações de bancos e de energia, com investidores adotando uma postura cautelosa antes dos principais dados de inflação dos Estados Unidos e de um esperado corte nos juros do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,54%, a 507,95 pontos, revertendo ganhos de mais cedo, com o setor automobilístico em baixa de 3,8% e as ações alemãs caindo.

As ações da montadora BMW caíram 11%, registrando seu pior dia em mais de quatro anos, depois que a empresa cortou sua perspectiva de margem de lucro para 2024 devido à demanda fraca no mercado chinês, chave para a BMW, e a problemas relacionados a um sistema de freios fornecido pela Continental.

As ações da Continental caíram 10,5%.

As ações de bancos também caíram acentuadamente, acompanhando movimento de queda de instituições financeiras dos EUA, com analistas citando comentários pessimistas do presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon.

O Deustche Bank >DBKGn.DE> recuou 4,91%, e um índice europeu que acompanha as ações de bancos perdeu 1,6%.

O setor de petróleo e gás também perdeu 1,6%, conforme os preços do petróleo Brent caíram abaixo de 70 dólares por barril pela primeira vez desde dezembro de 2021.

Os mercados estavam inquietos antes do relatório de inflação dos EUA de quarta-feira, que pode indicar o tamanho do corte da taxa básica do Federal Reserve quando ele se reunir na próxima semana.

A trajetória da taxa de juros e do crescimento econômico na economia norte-americana definiu amplamente o tom dos mercados globais nos últimos meses.

Na Europa, o BCE se reúne na quinta-feira e os mercados precificaram totalmente um corte de 25 pontos-base nos juros, embora a trajetória da política monetária para o restante deste ano continue mais incerta.

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, foi um dos poucos a registrar desempenho positivo no STOXX 600, com alta de 1,7%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,78%, a 8.205,98 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,96%, a 18.265,92 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,24%, a 7.407,55 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,12%, a 33.213,29 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,61%, a 11.203,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,01%, a 6.706,48 pontos.