Wall Street recua após dados de emprego de agosto dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, depois que o relatório de emprego de agosto dos Estados Unidos não eliminou a incerteza em torno do tamanho do corte de juros a ser feito pelo Federal Reserve em sua reunião deste mês.

O relatório do Departamento de Trabalho mostrou que a abertura de postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto foi menor do que o esperado, mas uma queda na taxa de desemprego para 4,2% sugeriu que uma desaceleração gradual do mercado de trabalho continua em andamento.

As apostas dos operadores de um corte de 25 pontos-base na taxa em setembro estavam em 53%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, com a probabilidade de uma redução de 50 pontos em 47%, abaixo de um breve aumento para 55% após os dados.

Ações sensíveis aos juros estavam mistas. A Apple subia 0,5%, enquanto a Tesla caía 4% e a Nvidia perdia 3,6%.

"O mercado está realmente tendo dificuldades com isso... está no meio do que poderia ser usado como justificativa tanto para um corte de 25 como de 50 pontos-base", disse Gennadiy Goldberg, chefe de estratégia de taxas dos EUA na TD Securities.

O presidente do Federal Reserve de New York, John Williams, disse nesta sexta-feira que uma economia mais equilibrada abriu a porta para o corte dos juros, com o curso completo da ação a ser determinado pelo desempenho econômico.

O mercado de trabalho está sob escrutínio depois que um aumento inesperado na taxa de desemprego provocou temores de recessão há quase um mês e fez com que o Nasdaq caísse mais de 10%, entrando em território de correção, o que levou a quedas grandes nos mercados globais.

O Dow Jones caía 0,56%, a 40.528,93 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,18%, a 5.438,35 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,92%, a 16.798,10 pontos.

A maioria dos setores do S&P 500 recuava, liderada por uma queda de 1,6% nas ações de tecnologia.

Os três principais índices de Wall Street estavam no caminho certo para uma perda semanal.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)