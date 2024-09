Ucrânia pressiona por apoio para ataques de longo alcance, EUA anunciam mais ajuda

Por Phil Stewart e Sabine Siebold

BASE AÉREA DE RAMSTEIN, Alemanha (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos aliados ocidentais na sexta-feira que ignorem as "linhas vermelhas" de Moscou e permitam que Kiev use armas de longo alcance para ataques em território russo, enquanto Washington prometeu mais 250 milhões de dólares em armamentos para Kiev.

Zelenskiy fez sua primeira aparição em uma reunião regular dos aliados da Ucrânia, organizada pelos EUA na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, e procurou apresentar as opções de ataque de longo alcance como outra forma de pressionar a Rússia a acabar com a guerra de dois anos e meio.

Ele falou em um momento de alto risco para as forças ucranianas, que fizeram uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, enquanto as forças russas se concentram na tomada da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, um centro de logística para o esforço de guerra de Kiev.

"Precisamos ter essa capacidade de longo alcance não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo, sim, para que a Rússia seja motivada a buscar a paz", disse Zelenskiy.

Zelenskiy há muito tempo aborda os aliados que têm fornecido armas de longo alcance mas disseram a Kiev que não pode usá-las no interior da Rússia por medo de cruzar as "linhas vermelhas" estabelecidas pelo presidente russo Vladimir Putin.

Em seus comentários na sexta-feira em Ramstein, Zelenskiy disse: "As tentativas da Rússia de traçar linhas vermelhas simplesmente não funcionam".

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, apontou a ofensiva de Kursk como um exemplo de como a Ucrânia estava trabalhando para tomar a iniciativa no campo de batalha.

"O Exército de agressão do Kremlin está agora na defensiva em seu próprio território", disse Austin.

Ainda assim, os comentários de Austin pareceram mais focados no esforço ocidental mais amplo para sustentar a campanha da Ucrânia para repelir as forças russas de seu território, incluindo um anúncio de mais 250 milhões de dólares em assistência de segurança.

A Alemanha se comprometeu a fornecer mais 12 obuseiros autopropelidos para Kiev, enquanto o Canadá disse que planejava enviar 80.840 pequenos foguetes ar-superfície desarmados excedentes, bem como 1.300 ogivas nos próximos meses.

"A malícia de Putin é profunda. Moscou continua sua ofensiva no leste da Ucrânia, especialmente em torno de Pokrovsk", declarou Austin. "Putin está reposicionando suas tropas em Kursk. E o Kremlin continua a bombardear as cidades da Ucrânia e a atingir os civis ucranianos."

Austin forneceu estatísticas sobre o preço que a guerra cobrou das forças russas, estimando que mais de 350.000 soldados russos foram mortos ou feridos. Ele disse que as forças ucranianas afundaram, destruíram ou danificaram 32 navios da Marinha russa e empurraram a Frota Russa do Mar Negro mais para o leste.

Zelenskiy disse que cerca de 6.000 soldados russos foram mortos ou feridos na ofensiva ucraniana de Kursk.

(Reportagem de Phil Stewart e Sabine Siebold, reportagem adicional de David Ljunggren)