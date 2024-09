Até 98 polegadas: sala vira cinema com TVs 'gigantes' a partir de R$ 7.200

Se para você uma smart TV de 50 ou 55 polegadas parece enorme, saiba que os maiores televisores à venda no Brasil têm entre 85 e 98 polegadas. Há até alguns anos, não havia TVs desse tamanho por aqui. Quem queria realizar o sonho de ter uma tela gigante precisava investir em um projetor e montar uma sala com controle de luminosidade, como as de cinema, solução muito mais cara, inclusive nos dias atuais.

Mas a realidade mudou, e agora já é possível ter uma tela gigante em casa por a partir de R$ 7.200. Veja abaixo alguns modelos disponíveis e dicas de como escolher a sua:

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores;

Processador AiPQ com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente);

Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis com essas tecnologias;

Três entradas HDMI (com opção HDMI 2.1 para games), AMD FreeSync, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos), conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 120Hz.

Processador com AI, que economiza energia, ajustando o brilho da tela de acordo com a cena e a iluminação do ambiente;

Roda o sistema operacional Tizen, oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de console;

Três entradas HDMI 2.1, taxa de atualização de 120 Hz, tela super ultrawide e menu de jogos.

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores;

Processador Quad Core, com velocidade de resposta mais rápida;

Roda o sistema operacional Android, vem com Chromecast integrado e traz conectividade Bluetooth;

Quatro entradas HDMI e taxa de atualização de 60 Hz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Processador Alpha5 4K Gen6 com AI, que melhora o recurso de upscaling, deixando qualquer imagem com qualidade mais próxima da resolução 4K;

Sistema operacional webOS 23 com opção de perfil personalizado;

Três entradas HDMI (com opção HDMI 2.1 para games), taxa de atualização de 60 Hz, painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e conectividade Bluetooth;

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ AI e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay, HomeKit e Matter.

Processador AiPQ 3.0 com AI, que que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado e aceita comandos de voz sem precisar do controle remoto;

Dolby Vision IQ, HDR10+ e Dolby Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis com essas tecnologias;

Quatro entradas HDMI (duas 2.1 para games), AMD FreeSync, Game Master 2.0 (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos), conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 144 Hz.

Processador com AI, que economiza energia, ajustando o brilho da tela de acordo com a cena e a iluminação do ambiente;

Roda o sistema operacional Tizen, oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame;

Três entradas HDMI (uma 2.1), taxa de atualização de 120Hz, tela super ultrawide e menu de jogos;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Como escolher uma TV gigante para sua casa?

Tamanho. Antes de comprar uma TV gigante, o primeiro passo é observar se a sua sala comporta um modelo de 85 ou mais polegadas.

Instalação. Depois de comparar as medidas, é fundamental verificar se a TV ficará em um suporte especial ou fixa na parede. "No segundo caso, a melhor opção é a parede de alvenaria; se for de gesso, será necessário reforçar a estrutura metálica do drywall, entregando o serviço a um profissional especializado", diz Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista especializada Home Theater & Casa Digital.

Posição para assistir a TV. E qual deve ser a distância ideal entre o sofá e uma tela de 85 polegadas? Segundo Alex dos Santos, considerando que todos os modelos desse tamanho oferecem resolução 4K, a recomendação é que a família fique de 3,5 m a 4,5 m da TV.

Mais perto do televisor, o brilho começa a incomodar e o cansaço visual torna-se inevitável após algumas horas maratonando uma série, por exemplo.

Projetor ou TV gigante?

Com custo inferior e maior facilidade de instalação e uso, as TVs gigantes vêm ocupando o lugar dos projetores em casas de alto padrão.

Hoje, o investimento em um projetor residencial de home cinema só se justifica se for acompanhado de uma tela com 106 ou mais polegadas , diz Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service.

Segundo ele, a diferença de preço é muito alta. "Fora a aquisição dos produtos, o consumidor vai precisar de um projeto com caixas acústicas, receiver, cortinas blackout para controle da luminosidade e mão de obra especializada. No total, o investimento chega a ser de três a cinco vezes maior do que em uma TV gigante."

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

