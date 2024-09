Supertufão Yagi ameaça o sul da China e o Vietnã

A ilha chinesa de Hainan anunciou que mais 400 mil pessoas receberam ordens para abandonar suas casas antes da passagem do supertufão Yagi, que depois seguirá para o Vietnã e ameaça ser a tempestade mais intensa na região em uma década.

O tufão deve tocar o solo na tarde desta sexta-feira nas áreas costeiras de Hainan, um destino turístico popular, e na província vizinha de Guangzhou, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

A agência informou que as autoridades de Hainan determinaram que mais de 400 mil pessoas deixassem suas residências.

O Ministério de Recursos Hídricos elevou na quinta-feira o alerta para inundações nas duas províncias para o terceiro mais elevado.

"Provavelmente o Yagi será o tufão mais forte a atingir a costa sul da China desde 2014", informou a Xinhua após uma reunião de autoridades que atuam na de gestão de inundações.

Com ventos de mais de 240 km/h, o tufão "equivale a um furacão de categoria 4", a segunda maior na escala, segundo a NASA Earth Data.

Na cidade semiautônoma chinesa de Hong Kong, a passagem do Yagi a quase 400 quilômetros de distância provocou o acionamento do terceiro nível de alerta mais elevado para tufão, chuvas intensas e o fechamento de escolas e da Bolsa da cidade.

As autoridades afirmaram que três pessoas ficaram feridas, mas os danos parecem limitados.

No verão e no início do outono (hemisfério norte), o sul da China é afetado com frequência por tufões formados no oceano ao leste das Filipinas e que se deslocam para o oeste.

As mudanças climáticas estão deixando as tempestades tropicais mais imprevisíveis e mais intensas, acompanhadas por fortes chuvas e ventos que provocam inundações repentinas e danos nas zonas costeiras.

Esta semana, o tufão Yagi provocou inundações e deslizamentos de terra na principal ilha das Filipinas, Luzon, incidentes que deixaram pelo menos 13 mortos.

Depois do sul da China, a tempestade avançará em direção ao norte do Vietnã, onde as recomendaram a saída de 2.200 turistas das ilhas da famosa Baía de Halong, patrimônio mundial da Unesco.

"Será o tufão mais forte (no Vietnã) em 20 anos", declarou Pham Duc Luan, diretor da agência de gestão de barragens.

O Departamento de Resgate do Ministério da Defesa mobilizou mais de 457 mil militares.

As autoridades também pediram que quase 50 mil barcos de pesca procurassem abrigos

