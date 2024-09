Presidente do Fed de NY diz que relatório de emprego foi consistente com moderação da economia

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que os dados do relatório de emprego de agosto dos Estados Unidos não foram uma surpresa, considerando o que ele espera da economia do país no momento.

O relatório "é consistente com o que temos visto: uma economia em desaceleração, um esfriamento no mercado de trabalho", disse Williams em uma reunião do Council on Foreign Relations em Nova York.

Ele também afirmou que a política monetária do Fed está "bem posicionada" e que a redução dos juros em breve terá como objetivo ajudar a manter o mercado de trabalho equilibrado e evitar mais abrandamento do que o necessário.

(Por Michael S. Derby)