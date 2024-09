PIB da zona do euro (3ª leitura) cresce 0,2% no 2º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2024 ante os três primeiros meses do ano, segundo nova revisão divulgada nesta sexta-feira, 6, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado veio aquém da leitura anterior, divulgada no mês passado, e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, de expansão de 0,3% em ambos os casos. Na comparação anual, o PIB avançou 0,6% entre abril e junho, número que confirma a estimativa informada em agosto. *Com informações da Dow Jones Newswires.