Marçal sobe e empata tecnicamente com Boulos e Nunes, diz Paraná Pesquisas

Do UOL, em São Paulo

O candidato Pablo Marçal (PRTB) cresceu e está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado hoje (6).

Veja o resultado da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 23,9% (tinha 21,9%)

23,9% (tinha 21,9%) Ricardo Nunes (MDB): 23,8% (tinha 24,1%)

23,8% (tinha 24,1%) Pablo Marçal (PRTB): 21,3% (tinha 17,9%)

21,3% (tinha 17,9%) José Luiz Datena (PSDB): 8,4% (tinha 13,2%)

8,4% (tinha 13,2%) Tabata Amaral (PSB): 7,1% (tinha 7,3%)

7,1% (tinha 7,3%) Marina Helena (Novo): 2,9% (tinha 3,6%)

2,9% (tinha 3,6%) Bebeto Haddad (DC): 0,6% (tinha 0,6%)

0,6% (tinha 0,6%) Altino Prazeres (PSTU): 0,3% (tinha 0%)

0,3% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0,3% (tinha 0,1%)

0,3% (tinha 0,1%) João Pimenta (PCO): 0,2% (tinha (0,6%)

0,2% (tinha (0,6%) Não sabe/Não respondeu: 4,7%

4,7% Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%

Marçal cresceu e está em empate técnico com Boulos e Nunes. O candidato do PRTB subiu de 17,9% para 21,3% na comparação com pesquisa de duas semanas atrás.

A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sondagem anterior, Marçal empatava somente com Boulos (e não com Nunes).

Boulos oscilou para cima e Nunes para baixo. O percentual do deputado variou dentro da margem de erro, indo de 21,9% para 23,9%. Já o prefeito foi de 24,1% para 23,8%, também dentro da margem.

Simulações de 2º turno

Nunes fica à frente de Boulos e Marçal. O prefeito de São Paulo aparece com vantagem acima da margem de erro em simulação de disputa com cada um dos adversários.

Boulos e Marçal têm empate técnico, com o psolista à frente numericamente. Em eventual segundo turno entre os dois, eles empatam tecnicamente no limite da margem de erro, aponta o levantamento.

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 49,7%

Guilherme Boulos (PSOL): 33,6%

Não sabe/Não respondeu: 5,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,1%

Cenário 2

Guilherme Boulos (PSOL): 43,1%

Pablo Marçal (PRTB): 37,9%

Não sabe/Não respondeu: 5,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,3%

Cenário 3

Ricardo Nunes (MDB): 50,1%

Pablo Marçal (PRTB): 27,7%

Não sabe/Não respondeu: 5,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 16,3%

Metodologia

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 2 de 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-03775/2024.