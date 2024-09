Papa chega em Papua-Nova Guiné para 2ª etapa de viagem

PORT MORESBY, 6 SET (ANSA) - O papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira (6) em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, para a segunda etapa da 45ª viagem apostólica pela Ásia e Oceania.

Francisco é o segundo Pontífice a visitar a nação de 12 milhões de habitantes, em sua maioria cristãos, após João Paulo II em 1984.

O avião que transportava o argentino partiu de Jacarta, capital da Indonésia, e pousou no aeroporto da capital Port Moresby.

Após a cerimônia de boas-vindas, que ocorreu na presença do vice-primeiro-ministro do país e de duas crianças em trajes tradicionais, que lhe ofereceram flores, Francisco seguiu para a Nunciatura Apostólica da região. Hoje, não há outros compromissos previstos.

A visita de Jorge Bergoglio ao país entrará no seu ponto alto neste sábado (7), com o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático.

Além disso, ele se reunirá com duas entidades que cuidam de crianças com deficiências e em situação de vulnerabilidade e, por fim, com os bispos de Papua-Nova Guiné e das Ilhas Salomão, com os sacerdotes, diáconos e religiosos.

Francisco está em missão na Ásia e na Oceania desde o início da semana e, além de Papua Nova Guiné, visitará Timor-Leste e Singapura até 13 de setembro, marcando a mais longa viagem de seu pontificado. (ANSA).

