Operadores veem início de corte de juros pelo Fed com 0,50 p.p. após dados de emprego

(Reuters) - Operadores veem que o Federal Reserve iniciará o ciclo de cortes de juros este mês com uma redução de 50 pontos-base depois que um relatório do governo mostrou que a taxa de desemprego diminuiu para 4,2% em agosto, mas que os empregadores contrataram menos funcionários do que os economistas esperavam tanto em agosto quanto em julho.

Os operadores agora veem 55% de chance de que o Fed corte sua taxa de juros, atualmente na faixa de 5,25% a 5,50%, para 4,75% a 5% em sua próxima reunião, em 17 e 18 de setembro.

Antes do relatório, eles viam cerca de 43% de chance desse resultado, com maiores apostas em uma redução de 25 pontos.

(Reportagem de Ann Saphir)