ONS eleva previsão para crescimento da carga de energia a 1,5% em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou sua estimativa para a carga de energia no Brasil em setembro, esperando agora um crescimento de 1,5% na base anual, ante 0,3% previstos na semana anterior, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira.

Para as chuvas que devem chegar às hidrelétricas neste mês, o órgão revisou para baixo sua projeção para as usinas da região Sul (36% da média histórica, ante 42% estimados há uma semana), ao passo que elevou a expectativa para o Norte (49%, ante 47%) e fez ajustes menores para o Sudeste/Centro-Oeste (49%, ante 50%) e Nordeste (43%, ante 44%).

O ONS também estimou que o nível de reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, principal subsistema para armazenamento de energia, alcançará 47,4% ao final de setembro, um pouco abaixo dos 48% previstos há uma semana.

Nesta semana, o governo aprovou no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) novas medidas preventivas para fazer frente à seca no país e preservar mais capacidade dos reservatórios das hidrelétricas. Entre as ações, estão o acionamento de mais termelétricas a gás natural liquefeito (GNL) e a entrada de novas linhas de transmissão, para reforçar o escoamento de energia.

(Por Letícia Fucuchima)