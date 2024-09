O que é o método 30-30-30, que combina comer proteína e treinar leve?

É interessante como as redes sociais influenciam as tendências de saúde e bem-estar. No TikTok, o método "30-30-30" desponta como uma abordagem prática e acessível para muitas pessoas.

A ideia de esperar 30 minutos após acordar, consumir 30 g de proteína e depois fazer 30 minutos de exercício leve parece atraente justamente por não exigir dietas restritivas ou contagem de calorias.

Esperar 30 minutos após acordar: segundo o método, isso permite que o corpo desperte completamente e que o metabolismo comece a funcionar de forma mais eficiente antes de ingerir qualquer alimento.

Consumir 30 g de proteína: a proteína é conhecida por aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite ao longo do dia e evitar lanches excessivos. Além disso, é essencial para a construção e reparação muscular, informa Marco Aurélio S. Neves, médico do esporte e especialista em traumatologia pelo Hospital das Clínicas da USP.

Fazer 30 minutos de exercício leve: como caminhar ou pedalar, ajuda a queimar calorias sem sobrecarregar o corpo. Fazer isso logo após consumir proteína pode ajudar a manter a frequência cardíaca em um nível ideal (abaixo de 135 batimentos por minuto), promovendo a queima de gordura de forma eficiente.

Essas etapas combinadas prometem criar um hábito saudável que poderia ser mantido a longo prazo. Mas o que os médicos têm a dizer sobre esse método?

Não faz milagres e requer cuidados

"O método 30-30-30 busca o imediatismo, que é um dos grandes obstáculos em um processo de reeducação alimentar. A busca por uma metodologia que resolva problemas de maneira rápida, na verdade, mais atrapalha do que ajuda", opina a nutricionista Fernanda Pezzi, do FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha).

Em relação à alimentação, Pezzi diz que consumir 30 g de proteína e logo em seguida fazer atividade física, compromete o processo de digestão. "Estaríamos ainda realizando este processo (digestório) no momento do exercício. Então, seria se exercitar em jejum. E, nesse sentido, se sabe que fazer exercício em jejum não leva a uma perda de peso maior do que quando se está alimentado", esclarece.

Apesar do enfoque na proteína ser importante, o método não considera uma dieta equilibrada para garantir todos os nutrientes necessários, ou ainda condições metabólicas. "A promoção de atividades físicas de baixa intensidade não é suficiente; exercícios variados e de maior intensidade, incluindo treino de força, são mais eficazes para a perda de peso e a saúde geral", acrescenta Neves.

Mas há vantagens no "30-30-30"

Como não há estudos científicos a respeito, Fabiana Pedrosa, especialista em nutrição dos centros médicos da Rede D'OR Recife e Olinda, diz não poder destacar se o método é de fato positivo. Entretanto, comenta que, de modo geral, o exercício físico regular contribui para a saúde: "Seja para o aumento da perda do percentual de massa gorda como de ganho do de massa magra".

Tem mais. Pedrosa afirma que praticar atividade física pela manhã, como prega o método, e especialmente ao ar livre, ajuda a aumentar os níveis de serotonina, o hormônio da felicidade, melhorando o humor. "Quanto mais cedo, menos automóveis nas ruas e, consequentemente, menos poluição, o que beneficia nossa saúde. Se for em um parque ou na praia, é ainda melhor", explica a médica.

Para o médico do esporte Marco Aurélio, o método pode ser uma boa introdução a hábitos mais saudáveis, principalmente para quem é sedentário e está no início, por ser muito simples e fácil de aderir. "Além de melhorar a sensibilidade à insulina, por conta da atividade, o que é benéfico para o controle dos níveis de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com risco de diabetes tipo 2", diz.

Posso seguir ou não o método?

Até pode, pelas vantagens já destacadas, mas é preciso ter ciência de que o acompanhamento profissional é indispensável. Thays Pomini, nutricionista pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) fala que um plano alimentar pensado para o emagrecimento é elaborado em cima de vários fatores e diretrizes; além disso leva em consideração o histórico médico e as necessidades individuais.

"Leva-se em conta sexo, idade, questões como sono, consumo adequado de fibras, hidratação, necessidade de suplementação, ou não, e até fatores emocionais, pois podem influenciar a saciedade. Não é só seguir o método que vai te deixar saudável", explica a nutricionista. E fora o consumo de proteínas, o organismo também depende de níveis adequados de carboidratos e gorduras.

No que compete à prática de atividades físicas, a orientação de um educador é fundamental, principalmente para se progredir, de nível. "Fazer exercícios leves diariamente são práticas saudáveis que podem ser sustentadas ao longo do tempo, mas é importante fazer ajustes conforme suas necessidades e objetivos evoluem, para maximizar os benefícios de saúde e fitness", ressalta Neves.