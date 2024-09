Kremlin diz que pessoas devem julgar por si mesmas se Putin realmente quer que Kamala vença

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, perguntado se o apoio declarado do presidente russo Vladimir Putin à candidata à Presidência dos EUA Kamala Harris era sério ou uma piada, disse na sexta-feira que as pessoas teriam que descobrir por si mesmas.

Putin disse a um entrevistador na quinta-feira que preferia Kamala a Donald Trump, citando sua risada "contagiante" como uma razão pela qual ela poderia estar menos inclinada a penalizar a Rússia com sanções.

Ele estava sorrindo ao fazer a observação - um dos vários comentários aparentemente provocativos que tem feito durante a campanha dos Estados Unidos.

Perguntado se Putin estava falando sério, Peskov disse aos repórteres: "Quando lhe perguntam sobre assuntos internacionais, ele comenta sobre eles. Quanto ao seu tom, as pessoas no exterior que estão interessadas devem tentar interpretar isso".

A Casa Branca afirmou na quinta-feira que Putin deveria parar de comentar sobre a eleição de novembro.

Peskov disse que a prioridade de Putin era o bem-estar da Rússia, e "os assuntos americanos não podem ser, e não são, uma preocupação que esteja no topo da agenda do presidente".

(Reportagem de Dmitry Antonov)