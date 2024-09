Jessica Pegula vence Karolina Muchova e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open

A tenista americana Jessica Pegula, número 6 do mundo, se classificou para enfrentar a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) na final do US Open, ao derrotar a tcheca Karolina Muchova (N.52) nesta quinta-feira (5).

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

bv/ma/cb

© Agence France-Presse