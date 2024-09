IPA agrícola sobe 0,30% em agosto dentro do IGP-DI, diz FGV; IPA industrial avança 0,04%

Os preços dos produtos agropecuários no atacado subiram 0,30% em agosto, um recuo em relação ao mês anterior, quando havia registrado alta de 0,72%, dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 6. Já os preços dos produtos industriais saíram de uma alta de 1,01% em julho para quase estabilidade em agosto, com leve alta de 0,04%, mostrou a FGV.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 0,12% em agosto, após cair 0,04% em julho.

Os preços dos bens intermediários subiram 0,61% em agosto, metade da elevação de 1,29% registrada em julho.

Já os preços das matérias-primas brutas registraram redução de 0,47% em agosto, após uma alta de 1,54% em julho.