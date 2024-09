Hospital palestino anuncia morte de americana na Cisjordânia

Um funcionário de um hospital palestino afirmou nesta sexta-feira (6) que uma cidadã americana morreu depois de ser atingida por um "tiro na cabeça" na Cisjordânia ocupada. O Exército israelense informou que está investigando o incidente.

"Uma ativista americana solidária (com os palestinos) chegou ao hospital com um tiro na cabeça e anunciamos seu martírio por volta das 14H30 (8H30 de Brasília)", afirmou Fuad Nafaa, diretor do hospital Rafidia de Nablus.

