Evento de VivaBem aborda perigos à saúde e caminhos para tratar obesidade

A obesidade é um problema de saúde pública mundial que não para de crescer. Segundo uma pesquisa da Fiocruz, 22% dos adultos brasileiros têm obesidade. Essa taxa deve chegar a 48% em duas década, quando 75% da nossa população estará com obesidade ou sobrepeso —e, nesse período, estima-se que o excesso de gordura corporal será responsável por 1,2 milhão de mortes.

Para estimular uma reflexão sobre os perigos desse grande problema e as formas de frear essa doença compelxa, o VivaBem, plataforma de saúde e bem-estar do UOL, realizará no próximo dia 17 de setembro, em Pinheiros, São Paulo, o evento Obesidade: da compreensão à ação.

As conversas terão convidados especiais, como a atriz e humorista Cacau Protásio, e profissionais de saúde especializados no assunto. Leitores do UOL podem participar presencialmente do evento (inscreva-se aqui, as vagas são limitadas), que será apresentado pela jornalista Cris Guterres.

Nos dias seguintes, a cobertura completa do encontro estará disponível no VivaBem e também em nosso canal do YouTube e nossas redes sociais.

No primeiro painel, "A jornada na luta contra a obesidade", a condição será apresentada como uma doença crônica e multifacetada, que requer compreensão, empatia e uma abordagem multidisciplinar.

Na sequência, convidados explicarão a relação entre obesidade e condições crônicas, especialmente diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, além de falarem da importância do tratamento adequado.

Para encerrar, Cris Guterres fará uma entrevista especial com a atriz Cacau Protásio. Com 140 kg, a humorista decidiu emagrecer para cuidar da saúde e melhorar o condicionamento físico. Ela perdeu 28 kg e foi um dos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, desfilando pela escola de samba Salgueiro.

O Encontro VivaBem tem patrocínio de "Meu Peso, Minha Jornada", uma iniciativa Novo Nordisk, e apoio da Alice.

OBESIDADE DA COMPREENSÃO À AÇÃO

Data: 17/09

Local: Auditório Alice (Avenida Rebouças, 3535 - Pinheiros - São Paulo)

9h30 - abertura

Cris Guterres, jornalista, apresentadora e colunista de Universa

10h - Painel 1: A jornada na luta contra a obesidade

Mateus Granado, influenciador e fotógrafo

Daniel Martinez, médico psiquiatra

Maria Edna de Melo, endocrinologista do HC (Hospital das Clínicas da FMUSP)

Lúcia Helena, colunista de VivaBem e mediadora do painel

10h50 - Painel 2: Obesidade e outras doenças crônicas

Bruno Salomão, apresentador do canal "Cansei de ser Chef", no YouTube

André Feldman, cardiologista

Cintia Cercato, endocrinologista do Grupo de Obesidade do HC-FMUSP

Marcelo Alvarenga, endocrinologista

Mariana Varella, editora-chefe do Portal Drauzio Varella e colunista de VivaBem)

12h - Entrevista: Cacau Protásio, atriz e humorista