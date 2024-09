Empresa chinesa Ant Group lança 'assistente de vida' baseado em IA

A empresa de tecnologia financeira Ant Group, apoiada pela gigante do comércio digital Alibaba, anunciou o lançamento de um aplicativo de celular com um "assistente de vida" alimentado por inteligência artificial (IA).

O grupo disse que o aplicativo Zhixiaobao pode ajudar seus usuários a "pedir refeições, chamar táxis, comprar ingressos e descobrir opções locais de restaurantes e entretenimento", além de acessar os serviços do aplicativo Alipay, a maior plataforma de pagamentos digitais do mundo.

A apresentação de quinta-feira em Xangai coincide com uma forte aposta de gigantes da tecnologia como Google, Meta e Microsoft no mercado de IA e na busca de uma maior integração com robôs conversacionais.

"A Alipay está comprometida em aproveitar o potencial da IA para melhorar a experiência do usuário, garantindo que assistentes de IA como Zhixiaobao se tornem ferramentas valiosas para a vida diária de todos", disse o presidente do Ant Group, Cyril Han, em um comunicado.

Este grupo era filial de finanças e pagamentos da Alibaba e teve que abrir o capital no final de 2020, mas o governo interrompeu a operação, avaliada em 34 bilhões de dólares (190 bilhões de reais), apenas 48 horas antes.

Desde então, a empresa teve que reformar o seu modelo de negócios para cumprir as exigências dos reguladores financeiros, que no ano passado a multaram em quase 1 bilhão de dólares por atos "ilegais".

Os lucros da empresa caíram 10% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Bloomberg News, que observou que perdeu mais de 70% do seu valor desde a sua fracassada saída da bolsa.

