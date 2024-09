China inaugura a maior pista de esqui coberta do mundo

A maior pista coberta de esqui do mundo foi inaugurada nesta sexta-feira (6) em Xangai, depois de a China ter registrado o agosto mais quente dos últimos 60 anos.

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que, segundo os cientistas, provocam a mudança climática. Mesmo assim, nos últimos anos o gigante asiático tornou-se líder em termos de energias renováveis.

Apesar das temperaturas recordes registradas nos últimos anos, o apoio do governo chinês e o crescente interesse da classe média pelos esportes de inverno impulsionaram a indústria do esqui na China, especialmente desde que Pequim sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.

Conforme explicaram as autoridades locais, a nova pista "inevitavelmente consumirá muita energia", embora sejam feitos esforços para limitar este aspecto por meio do uso de painéis solares e de um sistema de recuperação de calor residual.

O L*SNOW Indoor Skiing Theme Resort, que tem o formato de uma geleira e cobre quase 100 mil metros quadrados, está localizado a uma hora e meia do centro de Xangai, no distrito de Pudong.

Nesta sexta-feira, o Livro dos Recordes do Guinness certificou que a pista coberta é a maior do mundo, superando a de Harbin, também na China.

De acordo com os serviços meteorológicos nacionais, a China viveu este ano o agosto mais quente desde 1961, com uma temperatura média de 22,6ºC.

No entanto, no topo de uma das encostas nevadas, Jessica Zhang, uma fã de snowboard, não pareceu muito surpresa com isso.

"Em termos de clima, tenho a impressão de que há altos e baixos na temperatura. Talvez a cada dois anos ou mais haja um ano recorde em termos de calor", comentou.

Nesta sexta-feira, o observatório europeu Copernicus indicou que o verão boreal de 2024 foi o mais quente já registrado.

reb/ka/ehl/sba/jvb/avl/aa

© Agence France-Presse