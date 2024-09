Boulos tem 23,9%, Nunes, 23,8% e Marçal, 21,3% na eleição de SP, diz Paraná Pesquisas

A disputa pela Prefeitura de São Paulo está empatada entre três candidatos. Conforme levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 6, Guilherme Boulos (PSOL) tem 23,9% das intenções de voto, Ricardo Nunes (MDB), 23,8% e Pablo Marçal (PRTB), 21,3%.

Todos eles estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos porcentuais. O candidato do PRTB cresceu 3,4 pontos em relação à pesquisa anterior, divulgada em 23 de agosto, quando tinha 17,9%, enquanto Boulos e Nunes oscilaram: o psolista, positivamente, pois tinha 21,9%, e o prefeito negativamente, já que partiu de 24,1%.

José Luiz Datena (PSDB) tem 8,4% das intenções de voto (eram 13,2%) e Tabata Amaral (PSB), 7,1% (eram 7,3%). Eles estão empatados tecnicamente em quarto lugar. Marina Helena (Novo) aparece com 2,9%, ante 3,6% na rodada anterior.

Disseram que votariam em branco ou nulo 6,5% dos entrevistados, enquanto 4,7% não souberam ou não responderam. Bebeto Haddad (DC) tem 0,6% das intenções de voto, Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP), 0,3%, e João Pimenta (PCO), 0,2%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 2 e 5 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-03775/2024.

O levantamento também mediu a intenção de votos espontânea, quando a lista com os nomes dos candidatos não é apresentada aos eleitores. Neste cenário, Nunes foi mencionado por 15,1% dos entrevistados, Marçal, por 14,3%, e Boulos, por 13,4%. No segundo pelotão, Tabata foi citada por 3,8%, Datena, por 2,9%, Marina Helena, por 1%.

Outros nomes aparecem em 0,7% das respostas. Não souberam ou não responderam 43,1%. Brancos e nulos são 5,7%.

Cenários de segundo turno

O Paraná Pesquisas também testou cenários de segundo turno. O prefeito Ricardo Nunes vence Guilherme Boulos por 49,7% a 33,6% (ante 50,7% a 34,2% no levantamento anterior). Neste cenário, brancos e nulos somam 11,1% e não souberam ou não responderam 5,5%.

Nunes também vence Pablo Marçal, por 50,1% a 27,7% (52,1% a 25,7% anteriormente). Brancos e nulos são 16,3% e outros 5,9% não souberam ou não responderam em quem votariam.

O influenciador também é derrotado por Boulos em um eventual tira-teima entre os dois. O candidato do PSOL tem 43,1%, contra 37,9% de Marçal (na rodada anterior, o placar era de 42,9% a 38,3%). Brancos e nulos são 13,3% e não souberam ou não responderam 5,7% dos entrevistados.

Boulos e Marçal têm maiores rejeições

Boulos deixou de liderar sozinho o ranking de rejeição entre os paulistanos após Marçal crescer 6,1 pontos porcentuais nesse quesito. O ex-coach tinha 25,7% e agora está com 31,8%. Já o candidato do PSOL oscilou de 32,7% para 34,1% no mesmo período.

Nunes também oscilou, mas para baixo, de 15,4% para 13,2%. Datena é rejeitado por 19,4% dos eleitores (eram 19,5%), Tabata Amaral por 11,5% (eram 11,7%) e Marina Helena por 8,7% (eram 10,8%).