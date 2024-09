Bolsa abre em baixa e dólar cai após dados de empregos nos EUA

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão desta sexta-feira em baixa de 0,23%, com 136.184 pontos depois que o dado de criação de vagas nos Estados Unidos veio abaixo do esperado. Com isso, a expectativa é de que o banco central americano, o Federal Reserve, seja mais agressivo em seu corte de juros daqui a 12 dias. No entanto, os investidores decidiram vender e realizar o lucro das últimas altas do Ibovespa.

O dólar iniciou o dia em baixa de 0,46%, a R$ 5,546. O dólar turismo estava cotado a R$ 5,776 (venda).

O que está acontecendo

O mercado de trabalho dos EUA criou 142.000 novos postos de trabalho em agosto, menos do que o esperado. O Payroll, como é chamado o dado, deveria se expandir em 161.000 vagas em agosto, de acordo com as expectativas do mercado.

A criação de vagas, porém, foi bem maior que os 89 mil postos de trabalho criados em julho, número revisado para baixo recentemente. De acordo com o escritório de estatísticas do Departamento de Trabalho do governo americano, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, como esperado.

Por que isso é importante?

Esse é o dado mais esperado pelo mercado porque é um dos principais fundamentos que definirão o corte de juros. O Federal Reserve, o BC americano, também chamado de Fed, se baseia em vários paradigmas para definir os juros do país e esse dado de criação de vagas é um dos que mais pesa.

O Fed divulga a nova taxa de juros no dia 18. A atual — entre 5,25% e 5,50% ao ano— é a maior em cerca de 22 anos. O banco subiu os juros depois da pandemia para conter a inflação dos EUA.

Quando os EUA sobem os juros, os investidores do mundo todo correm para o Tesouro Americano. Essa é a aplicação mais segura do mundo e, pagando taxas tão altas, o capital sai de investimentos mais arriscados — como Bolsas emergentes.

Com um corte maior, mercados emergentes como o Brasil se beneficiam. O dinheiro volta a vir para cá. "O corte torna o diferencial de juros pró-Brasil mais atrativo, fortalecendo o real. No entanto, fatores como o fiscal doméstico e questões globais, como as eleições nos EUA e a situação na China, podem afetar essa valorização", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresa de ouro e câmbio.

Tanto que, nos últimos dois meses, quando o Fed passou a dar dicas de que faria o corte, o mercado se adiantou. Houve uma entrada de R$ 10,013 bilhões de capital estrangeiro na B3 em agosto e de R$ 3,552 bilhões em julho.

A entrada de dólares e a postura do Fed também influenciam nos juros brasileiros. Com o real se apreciando, a inflação não sobe. Além disso, tradicionalmente o Banco Central brasileiro segue a mesma direção do Fed. "O mercado já ajustou suas expectativas: aqui, a taxa de juros deve se manter em 10,5% ou subir 0,25% no dia 18", diz Gusmão.