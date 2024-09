Anéis olímpicos permanecerão na Torre Eiffel ao menos até 2028

Os anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel para os Jogos de Paris-2024 vão permanecer pelo menos até 2028, anunciou nesta sexta-feira a prefeita Anne Hidalgo, em plena polêmica sobre sua manutenção no monumento turístico.

"A proposta que fiz é que até 2028, ou seja, até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, deixemos os anéis na Torre Eiffel e os Agitos [emblema paralímpico] na Champs-Élysées", explicou Hidalgo à imprensa.

Hidalgo gerou polêmica na França ao anunciar no fim de semana que os anéis continuariam na Torre Eiffel, com a autorização do Comitê Olímpico Internacional (COI), embora sem especificar até quando.

"A Torre Eiffel é um monumento protegido, obra de um grande engenheiro e criador", Gustave Eiffel, lembrou a ministra da Cultura em exercício, Rachida Dati, principal opositora da prefeita.

A ministra lembrou que a instalação dos anéis foi autorizada "a título temporário" e que qualquer modificação substancial na Torre Eiffel requer "uma autorização de obra e uma avaliação de impacto".

Hidalgo reiterou nesta sexta-feira que a decisão cabe à Prefeitura de Paris, proprietária do monumento.

Quanto aos Agitos, cuja permanência na capital francesa foi defendida pelo Comitê Paralímpico Internacional (CPI) após o anúncio de Hidalgo sobre os anéis olímpicos, a Prefeitura avalia um local não muito longe do Arco do Triunfo, sua localização atual.

O vereador Pierre Rabadan indicou que seria na Champs-Elysées, em frente à estátua do general Charles de Gaulle e perto do Grand Palais que sediou as provas olímpicas e paralímpicas de esgrima e taekwondo.

