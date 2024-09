Zelenskiy nomeia Sybiha como novo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

KIEV (Reuters) - O presidente Volodymyr Zelenskiy pediu ao Parlamento na quinta-feira que confirme o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, como o novo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia em um momento crítico da guerra com a Rússia.

A nomeação de Sybiha, que o Parlamento deve aprovar ainda nesta quinta-feira, faz parte da maior reformulação do governo da Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro de 2022, com Zelenskiy dizendo que o país precisa de "nova energia".

O Parlamento já aceitou a renúncia do ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba. Também aprovou as saídas de dois vice-primeiros-ministros e de vários ministros nos últimos dois dias.

Sybiha, um diplomata de carreira, trabalhou por vários anos no gabinete de Zelenskiy, supervisionando a política externa e as parcerias estratégicas.

Os analistas disseram que não esperam nenhuma mudança na política externa da Ucrânia. Durante a guerra com a Rússia, o ministro das Relações Exteriores sempre foi o segundo em relação ao gabinete do presidente em muitas questões importantes de política externa.

Zelenskiy está se preparando para viajar aos Estados Unidos neste mês para apresentar o que Kiev chamou de seu "plano de vitória" ao presidente norte-americano, Joe Biden, um importante aliado.

Ele também participará de uma reunião na sexta-feira do grupo Ramstein de nações que fornecem armas para a Ucrânia, informou a revista alemã Spiegel.

Zelenskiy vem pedindo repetidamente aos aliados que levantem as restrições que proíbem Kiev de usar armas ocidentais para ataques de longo alcance contra a Rússia.

As forças russas estão avançando no leste e intensificaram sua campanha de ataques com mísseis e drones contra Kiev e outras cidades ucranianas distantes da linha de frente, atingindo o setor de energia e outras infraestruturas em ataques quase diários.

(Reportagem de Olena Harmash)