Wall Street abre sem direção única após dados mistos do mercado de trabalho dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram sem direção única nesta quinta-feira, com os investidores analisando dados mistos do mercado de trabalho dos Estados Unidos para avaliar o tamanho do corte de juros pelo Federal Reserve esperado neste mês.

O Dow Jones subia 0,20% na abertura, para 41.056,33 pontos.

O S&P 500 abriu estável, a 5.520,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,12%, para 17.063,23 pontos na abertura.

(Por Purvi Agarwal em Bengaluru)