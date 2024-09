Volkswagen visa fechar fábrica na Alemanha pela 1ª vez em 87 anos

A Volkswagen está considerando fechar uma de suas grandes fábricas de veículos e uma fábrica de componentes na Alemanha. A informação, veiculada pela Automotive News, foi confirmada pelo conselho de trabalhadores da montadora - que promete "resistência feroz" aos planos.

O que aconteceu

A Volkswagen pode fechar pela primeira vez fábricas na Alemanha em 87 anos de história. Uma fábrica de veículos e outra de peças seriam descontinuadas na terra natal da montadora multinacional.

Porém, a marca deve enfrentar muita oposição, com representantes trabalhistas ocupando metade dos assentos do conselho de supervisão da empresa. Além disso, o estado alemão da Baixa Saxônia possui uma participação de 20% na montadora e frequentemente fica ao lado dos sindicatos.

Entretanto, a intenção do CEO Oliver Blume é fechar as fábricas, o que poderá ser um grande desafio. Ele foi nomeado CEO do Grupo Volkswagen após o antecessor, Herbert Diess, ter sido obrigado a sair por pressão dos sindicatos.

Além dele, os sindicatos também foram os responsáveis por tirar o ex-CEO Bernd Pischetsrieder e o ex-chefe da marca Wolfgang Bernhard após medidas impopulares.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.